The World Athletics Athletes’ Commission welcomes the decision from the Japanese Government and the IOC to postpone the Tokyo 2020 Olympic Games to 2021. We believe that this decision not only provides the clarity that athletes were seeking in these trying times but also allows athletes to focus on staying healthy and helping combat this unprecedented global health crisis.

We understand that many questions remain unanswered, and as we move forward, we will continue to work closely with World Athletics and other athlete groups in our sport to provide answers to those questions. To that end, we have begun working with World Athletics to explore the possibility of providing athletes with competition opportunities this year, provided that it is safe to do so. Additionally, we expect to be part of the review process of the current Olympic qualification system, and will ensure that athletes’ concerns are taken into consideration before any amendments to that system are implemented.

At this time, we ask athletes to follow the recommendations of their governments and health authorities by staying home and practicing social distancing to safeguard the health of those around them. Together we can be part of the solution, and when the time comes, be the beacons of inspiration through athletics that our world will need.

To all athletes, we encourage you to contact us with any questions or concerns you might have. We are here to listen.

We hope to see you around a track soon.

Stay safe, stay home.

The Athletes’ Commission

Déclaration de la Commission des athlètes sur le report des Jeux olympiques de Tokyo 2020

La Commission des athlètes de World Athletics se félicite de la décision du gouvernement japonais et du CIO de reporter à 2021 les Jeux olympiques de Tokyo. Nous pensons que cette décision apporte non seulement la clarté que les athlètes recherchaient en ces temps difficiles, mais qu’elle leur permet également de se concentrer sur le fait de rester en bonne santé et de contribuer à la lutte contre cette crise sanitaire mondiale sans précédent.

Nous comprenons que de nombreuses questions restent sans réponse. C’est pourquoi, à mesure que nous avancerons, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec World Athletics et d’autres groupes d’athlètes de notre sport pour apporter des réponses à ces questions. À cette fin, nous avons commencé à travailler avec World Athletics pour explorer la possibilité d’offrir aux athlètes des opportunités de compétition cette année, à condition qu’ils puissent le faire en toute sécurité. En outre, nous espérons participer au processus actuel de révision du système de qualification pour les Jeux olympiques et nous veillerons à ce que les préoccupations des athlètes soient prises en considération avant que toute modification de ce système ne soit mise en œuvre.

Pour l’instant, nous demandons aux athlètes de suivre les recommandations de leur gouvernement et des autorités sanitaires en restant chez eux et en respectant la distanciation sociale pour préserver la santé de leur entourage. Ensemble, nous pouvons faire partie de la solution et, le moment venu, grâce à l’athlétisme, être la source d’inspiration dont notre monde aura besoin.

À tous les athlètes, nous vous encourageons à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous sommes à votre écoute.

Nous espérons vous voir bientôt sur les pistes.

Prenez soin de vous, restez chez vous.

La Commission des athlètes